2020-04-09T12:39:20+03:00
Общество

Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской

Планируется, что строительство завершится к концу этого года
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде возобновлено строительство новой школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, строительство школы началось еще в прошлом году, однако из-за необязательности подрядчика и медленного темпа возведения власти решили расторгнуть контракт и включили застройщика в реестр недобросовестных поставщиков.

«Нет сомнений, что новый подрядчик выполнит свою работу в срок. Сейчас в области огромный строительных материалов, чтобы возводить корпус даже с опережением. На площадке ежедневно более ста человек, и каждый день число работников будет увеличиваться», – отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

Особенностью новой школы станет подготовка будущих специалистов химико-биологического и инженерного профилей. Планируется, что строительство завершится к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской