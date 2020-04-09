Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав
Прокуратура потребовала через суд лишить жителя Калининграда водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале прошлого года калининградец получил водительское удостоверение. Спустя год ему поставили диагноз «Острое шизофреноформное психотическое расстройство». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
В ведомстве отмечают, что уже после постановки диагноза мужчина шесть раз нарушил Правила дорожного движения и стал виновником ДТП.
После этого прокурор Московского района направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения. Исковое заявление находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU