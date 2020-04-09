2020-04-09T13:20:46+03:00
Общество

Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде
Виктор Сергеев
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Прокуратура потребовала через суд лишить жителя Калининграда водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале прошлого года калининградец получил водительское удостоверение. Спустя год ему поставили диагноз «Острое шизофреноформное психотическое расстройство». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В ведомстве отмечают, что уже после постановки диагноза мужчина шесть раз нарушил Правила дорожного движения и стал виновником ДТП.

После этого прокурор Московского района направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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