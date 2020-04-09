2020-04-09T14:11:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде заработала «горячая» линия по тестированию на коронавирус

Телефон круглосуточной горячей линии – 8 (4012) 57-80-20
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Жители Калининградской области могут узнать, необходимо ли им проведение тестирования на коронавирус по телефону автоматизированной линии регионального минздрава.

«В настоящее время на территории Калининградской области функционирует специальная горячая линия областного ведомства здравоохранения по информированию о тестировании населения на коронавирусную инфекцию. Позвонив на указанный ресурс и ответив на несколько простых вопросов, вы сможете узнать, необходимо ли проведение исследования в вашем конкретном случае», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Телефон круглосуточной горячей линии – 8 (4012) 57-80-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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