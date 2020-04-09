В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки
В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 76-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что с ее карты пропало более 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили что кражу совершила неоднократно судимая по наркотическим статьям 28-летняя внучка пострадавшие. Она тайно перевела с карты родственницы деньги, которые впоследствии потратила на собственные нужды.
На нее завели уголовное дело по статье «Кража», а это до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU