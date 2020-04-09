В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки

9 Апр 2020 2020-04-09T14:21:18+03:00

Деньги она потратила на свои нужды

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 76-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что с ее карты пропало более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили что кражу совершила неоднократно судимая по наркотическим статьям 28-летняя внучка пострадавшие. Она тайно перевела с карты родственницы деньги, которые впоследствии потратила на собственные нужды.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража», а это до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU