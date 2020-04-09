За сутки в области привлекли к ответственности семерых мотоциклистов

9 Апр 2020 2020-04-09T14:54:59+03:00

В полиции отмечают, что на дорогах существенно увеличилось количество мототранспорта

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За сутки инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности за нарушения Правил дорожного движения семерых любителей мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отмечают, что на дорогах существенно увеличилось количество мототранспорта. И практически ежедневно выявляются факты нарушений со стороны мотоциклистов.

Один из случаев произошел вчера в Зеленоградске. Инспекторы несли службу около дома №7 по улице Тургенева и остановили водителя мопеда «Венус». Как выяснилось, 37-летний мужчина имеет право управления данным транспортом, однако документы на технику у него отсутствовали. В ходе проверки полицейские выяснили, что мопед был похищен в 2014 году в Калининграде. Мужчина был доставлен в отдел полиции бля дачи показаний. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU