2020-04-09T15:01:42+03:00
История современности

Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга

Сергей Богров
Поделиться:
..Фото: Егор Сачко
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Александр Пятикоп поздравил калининградцев с Днем взятия Кёнигсберга.

"Сегодня мы отмечаем очень важную дату в жизни нашей страны, в жизни нашей области и нашего города, - написал Александр Пятикоп. - В этот день 75 лет назад Красная армия завершила штурм города-крепости Кёнигсберг. Чтобы овладеть неприступной твердыней, на которую Гитлер делал очень большую ставку, нашим войскам понадобилось немногим более трех суток: 6 апреля 1945 года начался штурм, а вечером 9 апреля комендант крепости Отто Ляш уже подписал акт о безоговорочной капитуляции.

Штурм Кёнигсберга – блестящий пример доблести и воинского мастерства советских солдат и офицеров, оставивший яркий след как в героической летописи Великой Отечественной войны, так и во всей военной истории. И это не преувеличение. Это факт.

Сегодня мы вспоминаем наших героев. Бойцов штурмовых отрядов, первыми взламывавшими оборону Кёнигсберга. Героических пехотинцев и разведчиков. Доблестных артиллеристов и танкистов. Летчиков, саперов, моряков, санитаров, политработников… Всех, кто, жертвуя собственной жизнью, принес нам эту большую победу. Всех тех, кто сложил голову в Восточной Пруссии, и тех, кто выжил в этом чудовищном бою. Мы чествуем всех ветеранов штурма Кёнигсберга и Восточно-Прусской операции.

Низкий поклон вам, отцы и деды! Спасибо за Великую Победу!

С праздником! С днем взятия Кёнигсберга!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое калининградцев стали фигурантами уголовных дел о коррупции
За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома
За неделю в Калининградской области 274 жителя встали на учет в качестве безработных
Фестиваль «Край Света. Запад» перенесли на 2021 год
Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника
Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока
Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга
За сутки в области привлекли к ответственности семерых мотоциклистов
В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки
В Калининграде заработала «горячая» линия по тестированию на коронавирус
Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав
Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской