Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга

9 Апр 2020 2020-04-09T15:01:42+03:00

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Депутат Государственной думы России Александр Пятикоп поздравил калининградцев с Днем взятия Кёнигсберга.

"Сегодня мы отмечаем очень важную дату в жизни нашей страны, в жизни нашей области и нашего города, - написал Александр Пятикоп. - В этот день 75 лет назад Красная армия завершила штурм города-крепости Кёнигсберг. Чтобы овладеть неприступной твердыней, на которую Гитлер делал очень большую ставку, нашим войскам понадобилось немногим более трех суток: 6 апреля 1945 года начался штурм, а вечером 9 апреля комендант крепости Отто Ляш уже подписал акт о безоговорочной капитуляции.

Штурм Кёнигсберга – блестящий пример доблести и воинского мастерства советских солдат и офицеров, оставивший яркий след как в героической летописи Великой Отечественной войны, так и во всей военной истории. И это не преувеличение. Это факт.

Сегодня мы вспоминаем наших героев. Бойцов штурмовых отрядов, первыми взламывавшими оборону Кёнигсберга. Героических пехотинцев и разведчиков. Доблестных артиллеристов и танкистов. Летчиков, саперов, моряков, санитаров, политработников… Всех, кто, жертвуя собственной жизнью, принес нам эту большую победу. Всех тех, кто сложил голову в Восточной Пруссии, и тех, кто выжил в этом чудовищном бою. Мы чествуем всех ветеранов штурма Кёнигсберга и Восточно-Прусской операции.

Низкий поклон вам, отцы и деды! Спасибо за Великую Победу!

С праздником! С днем взятия Кёнигсберга!".

ИСТОЧНИК KP.RU