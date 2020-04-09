Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока

9 Апр 2020 2020-04-09T15:07:16+03:00

Акция Пенсионного фонда России проводится в связи с юбилеем нашей Побелы в Великой Отечественной войне

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Региональное Отделение ПФР сообщило о досрочной выплате пенсий в апреле.

- 9 апреля будут перечислены деньги для пенсий, других социальных выплат и единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в кредитные учреждения Калининградской области, - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Информацию о доставке и выплате пенсии можно уточнить по телефонам горячей линии территориальных органов ПФР:

Калининград (межрайонное) - 8(4012) 60-51-61

Советск (межрайонное) — 8(40161) 4-03-11

В Черняховском районе (межрайонное) — 8(40141) 3-56-62

В Светлогорском районе (межрайонное) — 8(4012) 74-30-38

В Гвардейском районе (межрайонное) — 8(40159)-3-21-31.

ИСТОЧНИК KP.RU