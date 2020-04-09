Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока
Региональное Отделение ПФР сообщило о досрочной выплате пенсий в апреле.
- 9 апреля будут перечислены деньги для пенсий, других социальных выплат и единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в кредитные учреждения Калининградской области, - говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Информацию о доставке и выплате пенсии можно уточнить по телефонам горячей линии территориальных органов ПФР:
Калининград (межрайонное) - 8(4012) 60-51-61
Советск (межрайонное) — 8(40161) 4-03-11
В Черняховском районе (межрайонное) — 8(40141) 3-56-62
В Светлогорском районе (межрайонное) — 8(4012) 74-30-38
В Гвардейском районе (межрайонное) — 8(40159)-3-21-31.
ИСТОЧНИК KP.RU