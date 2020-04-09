Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника

9 Апр 2020 2020-04-09T15:17:57+03:00

Введённые в заблуждение потерпевшие перечислили аферисту более чем 2 миллиона рублей

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Калининградские полицейские задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Мошенник звонил на стационарные телефоны калининградцев, представлялся собеседнику близким родственником и сообщал, что стал виновником дорожной аварии, в которой пострадал человек. Если жертвы поддавались обману, мужчина просил граждан срочно перечислить деньги, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. В ряде случаев он привлекал таксистов, которым звонил, просил забрать деньги и перевести их на указанный номер телефона.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мошенничеством занимается 32-летний житель Новосибирска. По предварительной информации, введённые в заблуждение потерпевшие перечислили аферисту более чем 2 миллиона рублей.

«В ходе служебной командировки в Новосибирск наши оперативники провели ряд мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался мошенник, который ранее был судим за аналогичные преступные деяния, а также по ряду других тяжких статей – кражи и хранение наркотиков», - рассказала Светлана Поставничая.

Подозреваемый заключён под стражу. В настоящее время он подозревается в 19 эпизодах мошенничества, совершённых в отношении пожилых жителей Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU