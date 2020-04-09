2020-04-09T15:17:57+03:00
Общество

Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника

Введённые в заблуждение потерпевшие перечислили аферисту более чем 2 миллиона рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

Калининградские полицейские задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Мошенник звонил на стационарные телефоны калининградцев, представлялся собеседнику близким родственником и сообщал, что стал виновником дорожной аварии, в которой пострадал человек. Если жертвы поддавались обману, мужчина просил граждан срочно перечислить деньги, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. В ряде случаев он привлекал таксистов, которым звонил, просил забрать деньги и перевести их на указанный номер телефона.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мошенничеством занимается 32-летний житель Новосибирска. По предварительной информации, введённые в заблуждение потерпевшие перечислили аферисту более чем 2 миллиона рублей.

«В ходе служебной командировки в Новосибирск наши оперативники провели ряд мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался мошенник, который ранее был судим за аналогичные преступные деяния, а также по ряду других тяжких статей – кражи и хранение наркотиков», - рассказала Светлана Поставничая.

Подозреваемый заключён под стражу. В настоящее время он подозревается в 19 эпизодах мошенничества, совершённых в отношении пожилых жителей Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое калининградцев стали фигурантами уголовных дел о коррупции
За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома
За неделю в Калининградской области 274 жителя встали на учет в качестве безработных
Фестиваль «Край Света. Запад» перенесли на 2021 год
Калининградские полицейские задержали в Новосибирске телефонного мошенника
Калининградские пенсионеры получат выплаты раньше срока
Депутат Госдумы Александр Пятикоп поздравил земляков с Днем взятия Кёнигсберга
За сутки в области привлекли к ответственности семерых мотоциклистов
В Калининграде внучка-наркоманка опустошила банковский счет своей бабушки
В Калининграде заработала «горячая» линия по тестированию на коронавирус
Прокуратура требует лишить психически больного калининградца водительских прав
Набрали хороший темп: Новый подрядчик возвел два этажа школы на ул. Артиллерийской