2020-04-09T15:38:20+03:00
Звезды

Фестиваль «Край Света. Запад» перенесли на 2021 год

Мероприятия, запланированные на май, в Калининграде не состоятся
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в этом году не состоится фестиваль «Край Света. Запад». Его перенесли из-за коронавируса. Об этом в четверг 9 апреля сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- В этом году перенесен полуфинал конкурса в туристической сфере «Мастера гостеприимства», который должен бы состояться в конце марта. И перенесли на следующий год фестиваль «Край света. Запад», который должен был пройти в первый уик-энд мая. Тут были разные варианты: сделать его виртуальным, перенести на осень. Но ни один из вариантов не подошел, и решили перенести на 2021 год, - сказал Андрей Ермак.

Первый фестиваль «Край света. Запад» прошел в Калининграде в 2019 году. Более 6,5 тысячи зрителей посетили показы фильмов. Фестиваль предлагал всем желающим смотреть кино бесплатно. Свободными для посещения были и творческие встречи с актерами и режиссерами. На всех мероприятиях фестиваля в общей сложности побывали более 8 тысяч человек. Гран-при отправили в Мексику и Голландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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