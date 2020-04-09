2020-04-09T15:42:14+03:00
Общество

За неделю в Калининградской области 274 жителя встали на учет в качестве безработных

Всего в области в настоящее время на учете стоит 4 372 безработных
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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С 1 по 8 апреля сотрудники центра занятости дистанционно оказали услуги по поиску подходящей работы 1 835 гражданам, из которых уже поставлены на учет в качестве безработных 274 человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики

Всего в области в настоящее время на учете стоит 4 372 безработных, что на 10% больше, чем на начало текущего года.

С 18 марта за помощью в Центр занятости обратились 2 635 человек, безработными признаны 813.

«По официальным данным, уволенных в связи с ограничительными мерами по коронавирусу нет, большинство людей, порядка 70% вновь обратившихся граждан, относятся к категории длительно не работающих, работающих без официального оформления трудовых отношений, в том числе максимально – 10 лет. А в свете последних событий люди стараются зарегистрироваться в качестве безработных для получения пособия и других мер соцподдержки», - отметили в министерстве.

По состоянию на 9 апреля, уровень предлагаемых по вакансиям заработных плат остался прежним – от 13 до 50 000 рублей, в среднем – 31 000 рублей, а количество предлагаемых вакансий – 17 754.

ИСТОЧНИК KP.RU

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