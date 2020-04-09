За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома

9 Апр 2020 2020-04-09T15:57:40+03:00

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С января по март в Калининграде построили 69 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было построено 153 жилых дома, из них 10 – многоквартирные общей площадью 47,5 тыс кв.м. Площадь введенных в строй 143 индивидуальных жилых домов равна почти 22 тыс «квадратов».

Больше всего жилья построено в Ленинградском районе – более 31 тыс «квадратов». В Московском районе сдано 14 тысяч квадратных метров, в Центральном – 1, 7 тысяч «квадратов».

Всего в этом году в Калининграде планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU