За три месяца в Калининграде построили 153 жилых дома
С января по март в Калининграде построили 69 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего было построено 153 жилых дома, из них 10 – многоквартирные общей площадью 47,5 тыс кв.м. Площадь введенных в строй 143 индивидуальных жилых домов равна почти 22 тыс «квадратов».
Больше всего жилья построено в Ленинградском районе – более 31 тыс «квадратов». В Московском районе сдано 14 тысяч квадратных метров, в Центральном – 1, 7 тысяч «квадратов».
Всего в этом году в Калининграде планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU