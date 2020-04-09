Двое калининградцев стали фигурантами уголовных дел о коррупции

9 Апр 2020 2020-04-09T16:32:14+03:00

Один из участников сделки ответит за то, что получил взятку, другой – за то, что ее дал

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного Следственного управления СКР расследует уголовное дело в отношении госслужащего, подозреваемого в получении взятки.

Сотрудник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области пошел навстречу земляку, желавшему поскорее получить все права собственности на земельный участок и нежилое здание. Отзывчивого чиновника калининградец отблагодарил дважды: в декабре 2018 года перевел на банковскую карту его жены 15 тысяч рублей, а в июне прошлого года – еще 36 тысяч. И подвел госрегистратора сразу под две статьи УК РФ – «Получение взятки» и «Получение взятки в значительном размере». Но и сам теперь будет отвечать, соответственно, за дачу «бакшиша».

- Решение о возбуждении уголовных дел принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, - добавили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU