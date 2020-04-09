Сергей Лавров поздравил калининградцев с 75-летней годовщиной взятия Кёнигсберга

9 Апр 2020 2020-04-09T16:56:44+03:00

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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в адрес губернатора Антона Алиханова поступило письмо министра иностранных дел Российской Федерации.

Сергей Лавров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона с юбилейной датой.

"Штурм города-крепости, сыгравший определяющую роль в разгроме всей восточно-прусской группировки гитлеровцев, приблизил полную капитуляцию нацистской Германии, – говорится в письме. – Самоотверженность и мужество советских воинов навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Их подвиг получил самое широкое признание – более двухсот солдат и офицеров, участвовавших во взятии Кёнигсберга, удостоены высокого звания Героя Советского Союза, их именами названы улицы и набережные современного Калининграда, населенные пункты".

Сергей Лавров также отметил, что сегодня наш "общий святой долг – сохранить историческую правду, защитить честь победителей, в корне пресечь любые поползновения оправдать кровавые преступления нацистов и их пособников".

Министр иностранных дел Российской Федерации пожелал жителям Калининградской области крепкого здоровья, мира, благополучия, всего самого доброго.

ИСТОЧНИК KP.RU