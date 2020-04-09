Министерство контроля: В большинстве случаев управляющие компании в Калининграде занимаются дезинфекцией подъездов
В Калининграде в большинстве случаев управляющие компании приняли необходимые меры по дополнительной дезинфекции подъездов. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального контроля после проведения рейда по проверке качества уборки.
Особое внимание управляющие организации уделяют дезинфекции входных групп и мест общего пользования многоквартирных домов. Ручки входных дверей, лестничные поручни, почтовые ящики, лифтовые кабины и кнопки лифтов, мусоропроводы обрабатывают дезинфицирующими средствами.
«Сегодня на первом месте стоит защита здоровья граждан. Санитарно-эпидемиологическое благополучие зависит от консолидации действий как жилищно-коммунальных служб, управляющих организаций, так и жителей региона. Министерством такие рейды, как сегодня, будут продолжены вплоть до нормализации ситуации», – подчеркнула министр регионального контроля (надзора) Калининградской области Елена Серая.
ИСТОЧНИК KP.RU