Министерство контроля: В большинстве случаев управляющие компании в Калининграде занимаются дезинфекцией подъездов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:58:22+03:00

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В Калининграде в большинстве случаев управляющие компании приняли необходимые меры по дополнительной дезинфекции подъездов. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального контроля после проведения рейда по проверке качества уборки.

Особое внимание управляющие организации уделяют дезинфекции входных групп и мест общего пользования многоквартирных домов. Ручки входных дверей, лестничные поручни, почтовые ящики, лифтовые кабины и кнопки лифтов, мусоропроводы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«Сегодня на первом месте стоит защита здоровья граждан. Санитарно-эпидемиологическое благополучие зависит от консолидации действий как жилищно-коммунальных служб, управляющих организаций, так и жителей региона. Министерством такие рейды, как сегодня, будут продолжены вплоть до нормализации ситуации», – подчеркнула министр регионального контроля (надзора) Калининградской области Елена Серая.

ИСТОЧНИК KP.RU