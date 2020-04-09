Власти сэкономили более 15 млн рублей на ремонте дворов в Калининграде

9 Апр 2020 2020-04-09T17:04:44+03:00

Всего на ремонт было выделено 130 млн рублей

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В ходе проведения электронных торгов по выбору подрядчиков ремонта дворов в Калининграде удалось сэкономить 15,6 млн рублей при начальной цене в 130 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Конкурсного агентства.

Победителями торгов стали семь компаний. Все они обязались сдать законченные объекты не позднее 155 календарных дней после заключения договоров.

В рамках благоустройства запланированы демонтаж старого и укладка нового покрытия, тротуарной плитки, установка урн, озеленение. Гарантия на все виды работ составляет 5 лет, в течение которых подрядчик за свой счет устраняет выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU