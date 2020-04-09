На территории Форта №5 в Калининграде реконструировали экспозицию боевой техники

9 Апр 2020 2020-04-09T17:33:04+03:00

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К 75-летию годовщины штурма Кенигсберга в форте №5 обновили открытую экспозицию на территории музея. В порядок привели более двадцати исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных миномётов «Катюша». Специалисты очистили орудия от слоёв старой краски и ржавчины, обработали антикоррозийным составом, загрунтовали и покрасили.

«Большинство из этих орудий принимали участие в штурме Кёнигсберга. Они – молчаливые свидетели тех событий, – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Помимо реставрации вооружения, была сделана большая работа по благоустройству и уборке территории форта. Огромное спасибо волонтерам, которые помогали, и нашим коллегам из БФУ имени Канта».

По его словам, работы на территории музейного комплекса будут продолжаться.

«Есть проект благоустройства форта на общую сумму более 11 миллионов рублей. Смету проверили, она вышла из экспертизы. В планах – заняться расчисткой лесного массива, подлеска, сделать дорожки, тропинки, места отдыха и многое другое, – сказал руководитель ведомства. – Рассчитываем на осень, если ситуация изменится в лучшую сторону. Если осенью не получится, то тогда уже на следующий год займемся. Форт №5 – знаковое место для и Калининграда, и для Калининградской области».

ИСТОЧНИК KP.RU