За неделю в Калининградской области задержали 11 браконьеров

9 Апр 2020 2020-04-09T17:54:23+03:00

Их оштрафовали на 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

За неделю инспекторы рыбоохраны изъяли у браконьеров 67 кг незаконно добытой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

Со 2 по 8 апреля инспекторы провели 38 рейдов. Так, в Калининградском заливе мужчина поймал судака ниже допустимого размере. Теперь ему придется возместить ущерб водным биологическим ресурсам в размере 3,3 тысяч рублей.

Еще одного нарушителя задержали в Калининградском заливе в районе яхт-клуба.

Всего браконьеры причинили ущерб на общую сумму 7 730 рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 50 тыс. рублей. Инспекторы изъяли 10 запрещенных орудий лова и арестовали три транспортных средства

ИСТОЧНИК KP.RU