Проветривали помещение: В Гусеве из окна 3-го этажа выпала полуторагодовалая девочка

9 Апр 2020 2020-04-09T18:13:18+03:00

Инцидент произошел утром в среду, 8 апреля в доме на проспекте Ленина

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В Гусеве из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел утром в среду, 8 апреле в доме на проспекте Ленина. По предварительным данным, родители открыли окна, чтобы проветрить помещение. Спустя некоторое время их полуторагодовалая дочь залезла на подоконник и упала на клумбу под окном.

Пострадавшую девочку с телесными повреждениями доставили в детскую областную больницу, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU