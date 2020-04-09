Проветривали помещение: В Гусеве из окна 3-го этажа выпала полуторагодовалая девочка
Инцидент произошел утром в среду, 8 апреля в доме на проспекте Ленина
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Гусеве из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Инцидент произошел утром в среду, 8 апреле в доме на проспекте Ленина. По предварительным данным, родители открыли окна, чтобы проветрить помещение. Спустя некоторое время их полуторагодовалая дочь залезла на подоконник и упала на клумбу под окном.
Пострадавшую девочку с телесными повреждениями доставили в детскую областную больницу, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU