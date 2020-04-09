2020-04-09T18:24:57+03:00
Общество

Власти Калининграда выделили 4 млн рублей на закупку антисептиков

Дезрастворами будут обрабатывать улицы, остановки, а также подъезды жилых домов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Глава Калининграда Алексей Силанов выделил 4 млн рублей из резервного фонда на закупку антисептиков. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

Половина эти денег пойдет на закупку антисептиков для МБУ «Чистота», их будут использовать для санитарной обработки улиц и остановочных павильонов. На оставшиеся 2 млн рублей купят гипохлорит натрия для МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», которое, в свою очередь, передаст дезраствор управляющим компаниям города.

В первую очередь управляющие компании должны будут обрабатывать антисептиком подъезды многоквартирных домов - лифты, почтовые ящики, перила, дверные ручки.

«По нашим расчётам это почти 15 тысяч парадных, причём санитарная обработка должна быть проведена, в том числе, и в тех домах, жильцы которых не заключали со своей УК никаких договоров об уборке.», - отметили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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