На участке ул. Маточкина в Калининграде закрывается движение транспорта
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде с 19 апреля закрывается сквозное движение на участке улицы Маточкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто на участке от дома № 8 до дома № 14 до 10 июня для обеспечения безопасности безопасности дорожного движения при перекладке участка тепловой сети.
Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на ООО «Шелен».
ИСТОЧНИК KP.RU