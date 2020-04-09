На участке ул. Маточкина в Калининграде закрывается движение транспорта

9 Апр 2020 2020-04-09T18:54:30+03:00

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В Калининграде с 19 апреля закрывается сквозное движение на участке улицы Маточкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто на участке от дома № 8 до дома № 14 до 10 июня для обеспечения безопасности безопасности дорожного движения при перекладке участка тепловой сети.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на ООО «Шелен».

ИСТОЧНИК KP.RU