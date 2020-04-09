2020-04-09T19:19:37+03:00
Спорт

В Озерске завершено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительство спортивной инфраструктуры в регионе продолжается, несмотря на текущую ситуацию, отметил губернатор Антон Алиханов
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Озерске построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В ФОКе планируется проводить спортивные и учебно-тренировочные занятия по баскетболу, волейболу, спортивной борьбе, дзюдо, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике, выполнению норм ГТО, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Открытие этого современного спортскомпекса дает новые возможности для жителей Озёрска любого возраста по занятию физкультурой и спортом, укреплению здоровья и организации интересного, полезного досуга. Строительство спортивной инфраструктуры в регионе продолжается, несмотря на текущую ситуацию. В Озёрске был дан хороший старт. И мы надеемся на продолжение федерального финансирования, чтобы строить такие быстровозводимые ФОКи и в других городах нашей области», – отметил губернатор Антон Алиханов.

На первом этаже ФОКа расположены спортивный зал площадью более тысячи квадратных метров с двумя раздевалками, а также вестибюль, гардероб, помещение охраны, рецепция, медицинский кабинет и технические помещения. На втором этаже – трибуны на 244 посадочных места, кабинеты и подсобные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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