В Зеленоградском районе горели старые прусские конюшни
В поселке Краснофлотское Зеленоградского района случился пожар в историческом здании. Горело заброшенное строение из красного кирпича, в котором в довоенные годы располагались конюшни. По словам очевидцев, у здания рухнула часть крыши.
В ликвидации пожара участвовало четыре подразделения пожарной охраны.
- Сейчас пожарные проливают водой конструкции кровли, - сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.
С 1895 года по 1945 г. в поселении Корбен (довоенное название поселка) располагалось крупное и успешное скотоводческое хозяйство, принадлежавшее Георгу Зиберту. В послевоенные годы помещения скотоводческого хозяйства переоборудовали в ремонтные мастерские. В последнее время конюшни были заброшены.
ИСТОЧНИК KP.RU