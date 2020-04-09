В Зеленоградском районе горели старые прусские конюшни

9 Апр 2020 2020-04-09T20:30:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Краснофлотское Зеленоградского района случился пожар в историческом здании. Горело заброшенное строение из красного кирпича, в котором в довоенные годы располагались конюшни. По словам очевидцев, у здания рухнула часть крыши.

В ликвидации пожара участвовало четыре подразделения пожарной охраны.

- Сейчас пожарные проливают водой конструкции кровли, - сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

С 1895 года по 1945 г. в поселении Корбен (довоенное название поселка) располагалось крупное и успешное скотоводческое хозяйство, принадлежавшее Георгу Зиберту. В послевоенные годы помещения скотоводческого хозяйства переоборудовали в ремонтные мастерские. В последнее время конюшни были заброшены.

ИСТОЧНИК KP.RU