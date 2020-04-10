В Калининграде на автовокзале пассажирам будут измерять температуру

10 Апр 2020 2020-04-10T10:17:32+03:00

Процедура будет осуществляться при помощи бесконтактных термометров

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С пятницы, 10 апреля, на автовокзале Калининграда вводится температурный мониторинг пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Процедура будет осуществляться при помощи бесконтактных термометров при выходе на перроны.

«Граждан с повышенной температурой будут направлять к медицинским работникам. При этом предусматривается возвращение стоимости билетов», - сообщили в правительстве, добавив, что в связи с возможным увеличением времени проверки руководство предприятия просит пассажиров заблаговременно прибывать на автовокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU