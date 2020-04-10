2020-04-10T10:17:37+03:00
Общество

Медики из кардиоцентра в Родниках сдали донорскую кровь

Акция прошла на территории учреждения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Федеральный центр высоких медицинских технологий.
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Мобильный пункт Станции переливания крови Калининградской области работал на территории Центра высоких медицинских технологий в Родниках под Калининградом. Врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, работники других подразделений кардиоцентра сдали кровь для помощи пациентам региона.

«Наш Центр в нынешних непростых условиях продолжает работу – ведь сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, а некоторые несут прямую угрозу жизни. Каждый день выполняются тяжелые операции, для многих из них требуются компоненты донорской крови. Донорская кровь востребована и другими медучреждениями региона», - приводятся слова заместителя главного врача Александра Выговского на сайте Центра.

В результате акции резервный запас донорской крови региона пополнился на 14 литров. Кровь сдали 29 сотрудников кардиоцентра.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил о том, что после визита больного, который контактировал с зараженным коронавирусом, было изолировано 15 сотрудников поликлиники кардиоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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