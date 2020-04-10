Певцу Олегу Газманову сделали тест на коронавирус
Певцу Олегу Газманову сделали тест на коронавирусную инфекцию. Об этом народный артист рассказал на своей страничке в Инстаграме.
Связано это не с плохим самочувствием нашего земляка, а с его предстоящим концертом.
«У меня взяли обязательный тест на коронавирус в связи с тем, что 11 апреля я буду петь со своими коллегами в пустом зале Большого театра. Такого у меня еще не было никогда! Допускают только тех артистов, кто прошел этот анализ, чтобы мы друг друга не заразили», - пояснил Олег Газманов.
Известно, что в концерте примут участие Юрий Башмет, Денис Мацуев, Владимир Машков, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Константин Райкин, Игорь Крутой, Полина Гагарина и другие деятели культуры. Всем им предстоит пройти тест на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU