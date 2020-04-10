10 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Калининградской области

10 Апр 2020 2020-04-10T10:40:34+03:00

Всего в регионе с начала эпидемии выявлено уже 62 случая заболевания

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За минувшие сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В Калининградской области выявлено сразу 10 новых случаев. Таким образом, в регионе официально с начала эпидемии выявили уже 62 случая заражения новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU