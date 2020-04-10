2020-04-10T10:48:57+03:00
Общество

В Зеленоградском районе задержали четверых старателей, которые добывали янтарь

Они успели добыть более килограмма янтаря
Виктор Сергеев
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В Зеленоградском районе полицейские задержали четверых старателей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленников в возрасте от 32 до 46 лет задержали в поле районе поселка Надеждино. С места происшествия изъято 6 помп, шланги, сачки, лопаты, а также более килограмма незаконно добытого янтаря.

«Для того чтобы поймать нарушителей с поличным полицейские на рассвете скрытно выдвинулись в район, где по оперативной информации они осуществляли свою противоправную деятельность. Оперативники и участковые обследовали местность и по звуку работающих помп вышли к месту незаконной добычи. Правонарушители не смогли скрыться» - отметили в пресс-службе полиции.

На задержанных завели административные дела по статье «Самовольная добыча янтаря». Им может быть назначено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе разбирательств было установлено, что один из задержанных уже привлекался к ответственности за добычу янтаря. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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