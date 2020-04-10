2020-04-10T11:12:00+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу отключено электричество на пяти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 10 апреля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах в Центральном районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Красносельская 63б, 67а, ул. Белинского 40, 40а, 53, ул. Глазунова 7б.

С 13:30 до 18:00 подача энергии будет приостановлена на ул. Красносельская 9, 11, 32, 34, 42, 44,61а, 63а,б, 65-71, 65а, 67б,в, 69а, 71а пер. Воздушный 7-11, 12, 14, ул. Белинского 40, 53-63, 61а, ул. Глазунова 7б, пер. Радистов 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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