2020-04-10T11:16:32+03:00
Общество

С 13 апреля АВТОТОР возобновит производство автомобилей на всех площадках

При этом на заводе сохранятся усиленные профилактические меры
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После двухнедельной паузы из-за введения в нашей области режима самоизоляции предприятия АВТОТОР вернутся к работе с понедельника, 13 апреля. Решение было принято руководством компании по согласованию с Советом регионального профсоюза работников автомобилестроения «АВТОТОР – Проф» на основании постановления правительства области №185.

«Мы осознаем повышенную ответственность за принимаемые решения, и не можем не думать о тяжелейших экономических и социальных последствиях сложившейся ситуации. Работа нашего предприятия оказывает влияние не только на сотрудников АВТОТОР, но и на сотни других трудовых коллективов региона, трудящихся в самых разных отраслях, связанных напрямую с деятельностью нашего завода», - говорится в совместном заявлении.

С возобновлением работы все профилактические меры сохранятся. Среди них - проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей в течение дня; бесконтактный контроль температуры тела работников на проходных; обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м. Работники из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и др.) по-прежнему останутся в самоизоляции с предоставлением возможности работать удаленно или уйти в оплачиваемый отпуск.

Полный текст заявления опубликован на официальном сайте АВТОТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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