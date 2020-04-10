2020-04-10T12:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Калининграде двое – подростки

У семи заболевших инфекция реализовалась по контакту с ранее заболевшими
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном оперативном штабе сообщили подробности о новых десяти случаях заболевания коронавирусом в Калининградской области.

Двое из десяти заболевших – подростки. Больше всего заболевших коронавирусов, это жители региона в возрасте от 46 до 65 лет – четыре человека. Двое заболевших – в возрасте старше 65 лет, столько же – от 19 до 45 лет.

«У семи заболевших инфекция реализовалась по контакту с ранее заболевшими, в том числе у четверых инфекция выявлена без её клинических проявлений при активном обследовании. У троих заболевших эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена. Обследование на COVID-19 у них проведено при диагностировании пневмонии. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Устанавливается круг контактных, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование», - сообщили в оперативном штабе.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, стало известно, что в Калининградской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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