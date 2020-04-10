Коронавирус в Калининграде на 10 апреля: Под медицинским наблюдением остаются 669 человек
За сутки выявлено 10 новых случаев заболевания, всего заразивших в регионе – 62 человека.
.Фото: архив "КП"
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В Калининградской области по состоянию на 10 апреля на COVID-19 обследовано 6 612 человек, это на 294 человека больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе. Выявлено 10 новых случаев заболевания, всего заразивших в регионе – 62 человека.
Под медицинским наблюдением в области остаются 669 человек, накануне их было 739 человек.
С начала эпидемии в Калининградской области выздоровели 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU