Саперы Балтфлота обезвредили в двух районах области 24 боеприпаса времен войны

10 Апр 2020 2020-04-10T13:09:21+03:00

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Военные саперы обезвредили в Калининградской области 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В окрестностях поселка Павлово под Балтийском было обнаружено 20 артиллерийских снарядов различного калибра и три фауст-патрона. Еще один 76-миллиметровой снаряд нашли в ходе проведения строительных работ в районе поселка Голубево Гурьевского района.

Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили около 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU