2020-04-10T13:16:58+03:00
Общество

В Гурьевске отделочник украл из квартиры 300 тысяч рублей

Злоумышленник потратил все деньги на развлечения, а также купил себе попугая
Виктор Сергеев
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В Гурьевске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры горожанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Местный житель нанял рабочего для изготовления комода с тайником. 28-летний мастер и его работа понравились заказчику, и он предложил ему заняться отделочными работами в квартире.

«Во время проведения работ 28-летний отделочник увидел, что в тайнике комода находится крупная денежная сумма. Мужчина похитил 150 тысяч рублей, которые потратил на развлечения в течение двух выходных. Вернувшись к нанимателю для продолжения ремонта, злоумышленник вновь похитил из тайника аналогичную сумму», - сообщили в полиции.

Вскоре кража 300 тысяч рублей была обнаружена потерпевшим. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина потратил все похищенные средства на развлечения а также купил себе попугая.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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