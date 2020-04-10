2020-04-10T13:43:46+03:00
Общество

Калининградская епархия организовала доставку гуманитарной помощи людям на самозиляции

Волонтеры помогают с продуктами и лекарствами
Александр КАТЕРУША
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Добровольческую помощь для тех, кому необходима покупка и доставка продуктов и лекарств на дом, организовал Отдел соцслужения Калининградской епархии. Как сообщили в пресс-службе епархии, волонтеры помогают пожилым и инвалидам.

«За первые дни режима самоизоляции к нам обратились за помощью пожилые люди и инвалиды, которые не могли выйти из дома за продуктами и лекарствами. Их посетили волонтеры, оказав необходимую гуманитарную помощь и обеспечив нуждающихся лекарствами», - сообщили в епархии.

Если вам или вашим близким нужна помощь добровольцев на дому, звоните с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:

8 (4012) 52 48 49

8 (909) 777-56-79

8 (952) 056-35-65

ИСТОЧНИК KP.RU

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