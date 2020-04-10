В Калининградской области почти всем ветеранам войны вручили юбилейные медали к 75-летию Победы

10 Апр 2020 2020-04-10T14:03:17+03:00

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В Калининградской области ветеранам вручили большую часть юбилейных медалей, выпущенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики в ответ на запрос.

«Министерством социальной политики Калининградской области получены 4400 комплектов юбилейных медалей. По состоянию на 01.04.2020 в Калининградской области проживает 4204 ветерана Великой Отечественной войны, из числа которых вручено 3 239 юбилейных медалей. Оставшееся количество медалей, порядка 1000 штук, осталось вручить ветеранам, в основном проживающим в городе Калининграде», - говорится в документе.

Как отметили в Минсоцполитики, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, вручение юбилейных медалей лично ветеранам временно не производится.

«По заявлениям ветеранов вручение может производиться путем их передачи близким родственникам», - заключили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU