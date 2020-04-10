2020-04-10T14:46:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов: У зараженной коронавирусом сотрудницы клиники в Гурьевске было 300 контактов

Сейчас все контактирующие с ней пациенты и сотрудники клиники проверяются на коронавирус
Иван МАРКОВВиктор Сергеев
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Клиника "ВиоМар" закрыта на карантин.Клиника "ВиоМар" закрыта на карантин.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Заболевшая коронавирусом администратор частного медицинского центра «ВиоМар» в Гурьевске имела 300 контактов. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, сейчас все контактирующие с ней пациенты и сотрудники клиники проверяются на коронавирус. Он не исключил, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Сейчас медицинский центр закрыт на карантин. Губернатор отметил, что руководство центра грубо нарушило все предписания в результате чего центр принимал пациентов в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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