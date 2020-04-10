Алиханов: У зараженной коронавирусом сотрудницы клиники в Гурьевске было 300 контактов

10 Апр 2020 2020-04-10T14:46:43+03:00

Сейчас все контактирующие с ней пациенты и сотрудники клиники проверяются на коронавирус

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Заболевшая коронавирусом администратор частного медицинского центра «ВиоМар» в Гурьевске имела 300 контактов. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, сейчас все контактирующие с ней пациенты и сотрудники клиники проверяются на коронавирус. Он не исключил, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Сейчас медицинский центр закрыт на карантин. Губернатор отметил, что руководство центра грубо нарушило все предписания в результате чего центр принимал пациентов в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU