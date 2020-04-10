Многодетным семьям в Калининградской области выплатят по 15 тысяч рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T15:00:05+03:00

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В Калининградской области многодетные семьи получат дополнительную выплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выплату в размере 15 тысяч рублей смогут получить родители, воспитывающие трех и более совместно рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей. Также она будет предоставлена и законному представителю, занимающемуся воспитанием более трех ребят, не достигших совершеннолетия. При этом не учитываются юные граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении, а также дети, в отношении которых родители лишены прав или ограничены в них.

Новую меру поддержки на днях озвучил Антон Алиханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Приняли дополнительные решения – всем многодетным семьям выплачиваем по 15 тысяч рублей на семью за счёт регионального бюджета. Это, мне кажется, тоже хорошо дополнит те меры, которые Вы озвучили, Владимир Владимирович. Я думаю, что многодетные семьи будут в этом смысле поддержаны и защищены», - сказал Алиханов.

Выплату будет осуществлять Центр социальной поддержки населения.

Как отметила министра социальной политики Анжелика Майстер, тем семьям, которые получают пособия на детей в 2020 году или имеют удостоверение многодетной семьи, выплату направят в беззаявительном порядке. А те родители, кто ранее не получали мер соцподдержки, но являются многодетными, могут дистанционно подать заявления на эту разовую выплату. Они также получат 15 тысяч рублей, но поэтапно, после обработки всех представленных документов

На сайте министерства соцполитики можно скачать образец заявления на удостоверение многодетной семьи. Родителям надо его заполнить, отсканировать или сфотографировать, прикрепить фото свидетельств о рождении детей и другие необходимые документы, приложить банковские реквизиты и направить на электронную почту cspn@soc.gov39.ru с уведомлением о доставке. Фотографию родителей в удостоверение можно будет сделать позже после того, как удостоверение будет готово к выдаче.

«Спешу успокоить многих мам, которые сейчас ожидают рождения третьего малыша, подать заявление на данную дополнительную меру поддержки можно до 30 ноября», – пояснила Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU