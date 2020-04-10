2020-04-10T15:05:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов - о вспышке коронавируса в Калининграде: Ситуация ухудшается

При этом многие калининградцы предлагают снова открыть парикмахерские и маникюрные салоны
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области внушает все большую тревогу.

- Ситуация ухудшается, - сказал глава области журналистам. - Никаких оснований относиться к ней легкомысленно нет. Более того, разговоры о том, что надо что-то отменять, написание петиций о том, что «давайте разрешим косметологическим центрам работать»… У меня был вчера звонок от известной персоны. Мы с ней поговорили. Она говорит: «Может все-таки разрешить работать парикмахерам, маникюрным салонам? Они же все равно по домам ходят». Хождение по домам – это личная безответственность мастера и того, кого он обслуживает. Когда вы сидите и делаете маникюр… На расстоянии полутора метров это делать невозможно. Вы же не держите руку вот так, - Алиханов вытянул руку в сторону журналистов, - или через какие-то защитные механизмы ее доводите до рук мастера. Вы сидите и, даже если вы в масках, вы выделяете слюну. Степень риска в таком случае очень высокая, а такой мастер может за неделю принять несколько десятков человек. До сотни. И они все будут, скорее всего, заражены, потому что это очень близкая степень контакта. Ни о каких послаблениях в этих сферах речи быть не может.

На сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано 62 случая заражения COVID-19. Один пациент умер. 12 человек выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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