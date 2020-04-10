В аэропорту «Храброво» ограбили жителя Краснодарского края
В аэропорту «Храброво» задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ на транспорте.
В зале вылета аэровокзального комплекса за столом сидели двое моряков. Один из них – 54-летний житель Петербурга отобрал у приятеля – жителя Краснодарского края кошелек с деньгами и попытался скрыться. Жертва грабежа бросился в погоню и нагнал обидчика на выходе из здания. Началась драка, которую прекратили сотрудники транспортной полиции.
В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли 18 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей успел спрятать в цветочных горшках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
ИСТОЧНИК KP.RU