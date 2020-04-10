В аэропорту «Храброво» ограбили жителя Краснодарского края

10 Апр 2020 2020-04-10T16:10:04+03:00

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В аэропорту «Храброво» задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ на транспорте.

В зале вылета аэровокзального комплекса за столом сидели двое моряков. Один из них – 54-летний житель Петербурга отобрал у приятеля – жителя Краснодарского края кошелек с деньгами и попытался скрыться. Жертва грабежа бросился в погоню и нагнал обидчика на выходе из здания. Началась драка, которую прекратили сотрудники транспортной полиции.

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли 18 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей успел спрятать в цветочных горшках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU