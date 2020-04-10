Получал займы на фирмы-однодневки: в Москве задержали миллионера-мошенника из Калининграда

10 Апр 2020 2020-04-10T16:23:13+03:00

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В Москве сотрудники управления уголовного розыска задержали калининградца, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

В 2013 году 48-летний злоумышленник регистрировал на малоимущих жителей Калининграда фиктивные фирмы. Пользуясь программой по государственной поддержке бизнеса, он получал на каждую из зарегистрированных организаций льготные микрозаймы в размере до 1 миллиона рублей. Выданные деньги он затем переводил на банковский счет своей фирмы.

«В результате проведения следственных действий, изучения изъятых документов и опроса свидетелей, следователи установили, что подозреваемый зарегистрировал 10 подставных организаций и получил 10 миллионов рублей из бюджета на их развитие, после чего были запущены юридические процедуры по их ликвидации, - уточнила Светлана Поставничая. - Сейчас Следственная часть УМВД продолжает расследование возбужденных в отношении подозреваемого 10 уголовных дел по частям 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта».

ИСТОЧНИК KP.RU