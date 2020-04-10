На улице Рассветной в Калининграде начали строить школу на 1700 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T18:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Рассветной в Калининграде началось строительство новой школы на 1725 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Контракт на строительство был подписан 30 марта. Будущая школа значительно облегчит ситуацию на Сельме, поскольку разгрузит 40-ю гимназию, которая сейчас переполнена.

«Площадь будущей школы, состоящей из 4 блоков, составит более 30 тысяч квадратных метров. В здании будет несколько спортивных залов, актовый зал, пищеблок, обеденный зал на 900 с лишним мест, который обеспечит двухсменное питание для всех школьников и персонала образовательного учреждения. На пришкольной территории будет расположена площадка для сдачи норма ГТО и вся необходимая инфраструктура. В цокольном этаже запроектировано противорадиационное укрытие», – рассказал председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Калининграда Артур Крупин.

По прогнозам, прирост детей школьного возраста в этом микрорайоне с 2016 года по 2025 год составит более 2000 человек. Поэтому школа на Рассветной – очень долгожданный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU