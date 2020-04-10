Калининградец на «Лексусе» спровоцировал ДТП с пострадавшим, возбуждено уголовное дело
На калининградца, спровоцировавшего ДТП с пострадавшим, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в сентябре прошлого года на автодороге «Полесск-Гвардейск-Правдинск». Водитель «Лексуса» в нарушении ПДД выехал на полосу встречного движения и врезался в обгоняемый автомобиль «Фольксваген», водитель которого стал поворачивать налево.
В результате столкновения 39-летний водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы.
На водителя «Лексуса» завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до двух лет лишения свободы, добавили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU