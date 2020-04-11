В ночь на субботу в Калининграде сгорело два автомобиля

11 Апр 2020 2020-04-11T10:54:12+03:00

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В ночь на субботу, 11 апреля, в Калининграде сгорело два автомобиля, еще один автомобиль обгорел. Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС.

Около часа ночи загорелся автомобиль на улице Островского, в результате пожара у рядом стоящей машины обгорело крыло.

Спустя три часа поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Докука, в машине выгорел моторный отсек и салон.

Причины возгораний устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU