Пионерский и Светлогорск к концу года соединит новая дорога

11 Апр 2020 2020-04-11T11:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

К концу года два приморских муниципалитета - Светлогорск и Пионерский соединит новая дорога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о магистральной улицы районного значения от границ Пионерского до поселка Зори Светлогорского городского округа. Проектом предусмотрено обустройство трех кольцевых пересечений и строительство путепровода через железную дорогу. Протяженность самой улицы составит 3,184 км с двумя полосами движения, стоимость контракта – 1,2 млрд рублей.

«Новая дорога соединит Светлогорский и Пионерский городские округа, повысит транспортную доступность курортных городов, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Создание новой транспортной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему развитию этой территории и повышению ее капитализации».

ИСТОЧНИК KP.RU