Пионерский и Светлогорск к концу года соединит новая дорога
К концу года два приморских муниципалитета - Светлогорск и Пионерский соединит новая дорога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идет о магистральной улицы районного значения от границ Пионерского до поселка Зори Светлогорского городского округа. Проектом предусмотрено обустройство трех кольцевых пересечений и строительство путепровода через железную дорогу. Протяженность самой улицы составит 3,184 км с двумя полосами движения, стоимость контракта – 1,2 млрд рублей.
«Новая дорога соединит Светлогорский и Пионерский городские округа, повысит транспортную доступность курортных городов, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Создание новой транспортной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему развитию этой территории и повышению ее капитализации».
ИСТОЧНИК KP.RU