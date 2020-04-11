В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено три новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, по состоянию на субботу, 11 апреля, в регионе уже 65 заболевших, один человек скончался.
В России за сутки выявлено 1667 случаев в 49-ти регионах. Больше всего случаев зафиксировано в Москве – 1030 заболевших.
В региональном оперативном штабе «Комсомолке» сообщили, что по состоянию на 11 апреля в области на COVID-19 обследовали 7 033 человека.
Под медицинским наблюдением остаются 473 человека, в том числе 26 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU