«Выборы на паузе»: Общественники не допустят агитации по время эпидемии

11 Апр 2020 2020-04-11T11:52:40+03:00

Сейчас жизнь и здоровье граждан важнее, чем право избирать и быть избранным

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Решение отложить голосование на выборах регионального и муниципального уровней в период обострения эпидемиологической обстановки логичным и правомерным, соразмерным масштабам угрозы пандемии. Об этом говорится в докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Проведение выборов в условиях эпидемии не позволяет гражданам реализовать свои избирательные права без существенной угрозы для их жизни и здоровья. В таких условиях невозможно обеспечить легитимную передачу власти и реальную свободу волеизъявления. Сохранение прежних сроков проведения выборов фактически поставило бы избирателей перед необходимостью во имя участия в голосовании пренебречь личной безопасностью и безопасностью своих близких. Требовать от избирателей подобного поведения было бы циничным и безнравственным. Решение о переносе голосования принято в интересах большинства и отвечает духу демократии», - отмечают эксперты.

Экспертное сообщество обращает внимание, что в ситуации, когда права человека на жизнь и здоровье входят в противоречие с правом избирать и быть избранным, приоритет следует отдать праву на жизнь.

«Независимый общественный мониторинг» обращает внимание, что выборы в России «поставлены на паузу», но не отменены. Поэтому избирательные комиссии в регионах должны проинформировать всех участников избирательного процесса о принятом решении.

«Призываем политические партии, кандидатов соблюдать соответствующие условия в режиме отложенных избирательных процессов, осуществляя политическую и общественную деятельность, не злоупотреблять правом на свободу слова и не использовать сложную ситуацию в стране для получения спекулятивной популярности», - говорится в докладе.

Сейчас важно донести до всех участников избирательного процесса допустимые форматы работы кандидатов, избирательных объединений в условиях, когда осуществление дальнейших избирательных действий (в т.ч. агитационных) невозможно, добавляют авторы доклада. Поэтому Центральной избирательной комиссии РФ необходимо рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций по возобновлению нижестоящими действий по подготовке и проведению выборов и референдумов.

«Со своей стороны Ассоциация «НОМ» выражает готовность к совместному участию в разработке и публичному обсуждению проекта рекомендаций и иных документов, регламентирующих указанные процедуры», - заявили в «НОМ».

ИСТОЧНИК KP.RU