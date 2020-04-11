2020-04-11T12:22:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: У двоих калининградцев коронавирус выявили при госпитализации

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование
Виктор Сергеев
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 65 случаев заражения.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у двоих человек заболевание выявлено в форме коронавирусной пневмонии при госпитализации в инфекционный стационар. У одного - заболевание реализовалось по контакту с ранее заболевши,, но протекает бессимптомно и выявлено при активном обследовании.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных по месту жительства, работы, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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