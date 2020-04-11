В отделах ЗАГС в Калининграде приостановили торжественную регистрацию браков

11 Апр 2020 2020-04-11T12:39:59+03:00

Также отменены все выездные мероприятия по регистрации заключения брака

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В отделах ЗАГС Калининграда до 1 июня приостановлена государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Также отменены все выездные мероприятия по регистрации заключения брака, отменена регистрация рождения детей в торжественной обстановке и проведение юбилеев супружеской жизни и других семейных праздников

С 12 апреля регистрация актов гражданского состояния и юридически значимые действия осуществляются только по предварительной записи через Портал государственных услуг Российской Федерации, электронную почту либо по телефону

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, отметили в пресс-службе мэрии.

Заявителям при посещении отделов ЗАГС управления ЗАГС рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты - маску и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU