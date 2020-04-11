В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в ходе которого инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, своевременно сообщите в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU