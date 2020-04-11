В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

11 Апр 2020 2020-04-11T12:59:13+03:00

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В Калининградской области проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в ходе которого инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, своевременно сообщите в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU