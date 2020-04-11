На улице Захарова в Калининграде при пожаре пострадал человек
Возгорание произошло в ванной комнате
Изменить размер текста:
В Калининграде в пятницу вечером при пожаре пострадал человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:20 с улицы Захарова. В квартире на втором этаже в ванной комнате загорелись вещи.
В результате пожара пострадал мужчина, его доставили в больницу.
Для ликвидации возгорания привлекались два пожарных расчета.
ИСТОЧНИК KP.RU