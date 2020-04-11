На улице Захарова в Калининграде при пожаре пострадал человек

11 Апр 2020 2020-04-11T14:56:39+03:00

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В Калининграде в пятницу вечером при пожаре пострадал человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:20 с улицы Захарова. В квартире на втором этаже в ванной комнате загорелись вещи.

В результате пожара пострадал мужчина, его доставили в больницу.

Для ликвидации возгорания привлекались два пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU